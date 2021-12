Prefeitura de Rio Branco comemora aniversário de 139 anos da capital acreana

-------- Continua depois da Publicidade--------



Estátua de Plácido de Castro ganha nova espada (Foto: Dircom)

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, comemorou na manhã nesta terça-feira, 28, o aniversário de 139 da capital acreana. Em comemoração à data, o prefeito realizou uma cerimônia na Praça da Revolução.

A cerimônia contou com a presença da vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, do Senador da República, Sérgio Petecão, do pastor Josimar Tavares, representando a Senadora Mailza Gomes, dos vereadores Francisco Piaba, Ismael Machado, Samir Bestene, Célio Gadelha, Fábio Araújo e Raimundo Castro, do secretário Municipal da Casa Civil, Valtim José, da secretária Municipal de Educação, Nabiha Bestene, do secretário Municipal de Meio Ambiente, Normando Sales, do secretário Municipal de Zeladoria, Joabe Lira, do presidente da RBPREV, Osvaldo Carrasco, da secretária Municipal de Planejamento, Neiva Tessinari, do secretário Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico, Eracides Caetano, da secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, do assessor Especial Parlamentar, Helder Paiva, do coronel Ezequiel Bino, chefe do Gabinete Militar , do coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente coronel Cláudio Falcão, do presidente do Saerb, Edvaldo Fortes, do diretor presidente da Emurb, engenheiro José Assis, do coordenador de Assuntos Jurídicos e Atos Oficiais do Gabinete do Prefeito, Jorge Bezerra, do superintendente da RBTrans, Anizio Alcântara , junto aos diretores Clendes Vilas Boas e João Marcos Luz, do deputado Estadual José Bestene e do presidente da Fundação Elias Mansour, Correinha, representando o governo do Estado.

No evento, foi colocada uma nova espada na estátua do Coronel José Plácido de Castro, em homenagem ao líder da Revolução Acreana, um dos responsáveis pela liberdade e integração do Acre à nação brasileira. A estátua de bronze é um dos pontos turísticos do município e fica em frente à sede da Prefeitura de Rio Branco, na Praça da Revolução.

Rio Branco surgiu como um pequeno povoado, que se transformou em torno do seringal fundado em 28 de dezembro de 1882, pelo cearense Neutel Maia. A capital foi nomeada em homenagem ao diplomata Barão de Rio Branco, que teve papel de importância na chamada Questão do Acre que foi resolvida pelo Tratado de Petrópolis, que garantiu ao Brasil a posse das terras e o direito à exploração da borracha na região.

O senador da República, Sérgio Petecão, nascido e criado no Bairro 6 de Agosto, na capital acreana, elogiou o trabalho feito pelo prefeito Tião Bocalom no município. “Fiz questão de vir aqui prestigiar o aniversário da nossa cidade. Prestigiar o prefeito Bocalom e me colocar à disposição do prefeito. A Bancada Federal, os oito deputados federais e três senadores têm ajudado muito o prefeito Bocalom. Precisamos ajudar mais. Rio Branco precisa de um tratamento especial e diferenciado. Sou muito grato ao Bocalom pela gestão que ele tem feito. Uma gestão onde a prioridade é se preocupar com o público. Eu acredito na gestão dele e estou muito feliz por estar celebrando com as demais autoridades, o aniversário da minha cidade”, ressaltou o senador.

O prefeito Tião Bocalom comemorou o aniversário da capital e ressaltou que o compromisso da gestão é dar dignidade aos Rio-branquenses. “Espero que nos próximos anos a gente consiga fazer aquilo que sempre nos propusemos a fazer. Eu tenho fé em Deus que a gente vai ver uma Rio Branco bem diferente nos próximos três anos. A prefeitura de Rio Branco, a nossa gestão, está comprometida em dar dignidade às pessoas e a dignidade vem com trabalho, com uma saúde melhor, com uma educação melhor, com uma infraestrutura melhor, enfim, tudo isso está nos nossos planos para que a vida do nosso Rio-branquense seja cada melhor”, frisou o prefeito.

Galeria de Imagens: