Prefeitura de Rio Branco adquire caminhão de transporte para o Banco de Alimentos

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), adquiriu, nesta quinta-feira, 16, um caminhão de carga para o transporte de alimentos.

O caminhão foi adquirido através de um projeto, que virou um convênio, da Secretaria com o Ministério da Cidadania, para a revitalização do Banco de Alimentos. O veículo é novo, tem a capacidade volumétrica de no mínimo 14,5 metros cúbicos, apropriado para o transporte de gêneros alimentícios.

Segundo a responsável pelo convênio da SASDH, Roberta Castro, a novidade no caminhão é o baú isotérmico, que permite o transporte de qualquer tipo de alimento.

“Esse caminhão é equipado com baú isotérmico, por que o baú refrigerado não serve para levar os hortifrutigranjeiros, por que ele congela. Esse aqui não, dá para levar sacolão e todo tipo de alimento nesse baú”, disse a gestora.

Os alimentos são colhidos na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa) e distribuídos nas 57 unidades cadastradas. De acordo com o prefeito Tião Bocalom, é fundamental o trabalho realizado por toda a equipe.

“Essa compra desse caminhão, para nós, é fundamental, do mesmo jeito que está vindo ainda, através de convênio, outros benefícios como uma câmara frigorifica. Eu fico feliz por estar ajudando, principalmente os mais humildes, aqueles que mais precisam”, ressaltou o prefeito.