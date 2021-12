Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai ampliar a Avenida Copacabana em 2022

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com ruas antigas e já estreitas, a mobilidade urbana é um problema visto em Cruzeiro do Sul, principalmente na região central.

Agora com a previsão de poder gastar até 216 milhões e setecentos mil reais em 2022, após a aprovação do orçamento pela Câmara dos Vereadores , o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima anunciou que vai fazer uma ampliação da avenida Copacabana até o 61 bis. “Em breve estaremos enviando para a Câmara de Vereadores possa apreciar, debater, discutir e talvez aprovar. Mas nós já temos um planejamento também para a avenida Copacabana. Percebe-se que no período invernoso é muito difícil trafegar na rua. Nós temos garantidos já 5 milhões de reais e vamos revitalizar dois quilômetros da Copacabana, com bueiros, calçadas e iluminação”, garantiu.