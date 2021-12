Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança campanha natalina com Gustavo Matias, finalista do The Voice

-------- Continua depois da Publicidade--------

A campanha idealizada pela equipe de comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul, com a Agência de Publicidade, foi divulgada com timing certeiro apostando no potencial e talento musical de Gustavo Matias.

Segundo o assessor de comunicação Chico Melo, toda a campanha de divulgação da prefeitura tem que ser planejada para atingir o máximo do seu potencial. “Sempre acreditamos no Gustavo, e essa é uma forma de homenagear todos os cidadãos cruzeirenses”, falou.

O prefeito Zequinha Lima destacou que toda equipe de comunicação foi colocada à disposição desse dia especial.

“Tenho o orgulho de apresentar nossa campanha de natal e fim de ano, com a presença do Gustavo Matias e nossos artistas cruzeirenses. Gustavo merece nosso reconhecimento, ele é a verdadeira expressão do talento dos acreanos, e em especial do cruzeirense que não tem medo de desafios. Estou muito orgulhoso desse garoto, ele é um verdadeiro representante da resiliência e do talento de nossa gente! Independente do resultado do programa que participou, Gustavo já é um vencedor. É cruzeirense e sabe enfrentar as dificuldades da vida assim como todos nós, nos representa.

Obrigado a todos os artistas que participaram da nossa campanha”, relatou.