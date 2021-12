Prefeitura de Astorga confirma morte de menino de 9 anos por causa da Covid-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

Criança estava internada desde o dia 21 de dezembro em um hospital de Maringá, na região norte do Paraná. Morte aconteceu na noite de segunda-feira (27).

Menino de 9 anos, morador de Astorga, morre de Covid-19

Um menino de 9 anos morreu vítima da Covid-19, em Maringá, na região norte do Paraná. A morte, que aconteceu na noite de segunda-feira (27), foi confirmada pela prefeitura de Astorga, cidade da região norte, onde a criança morava.

O menino deu entrada no Hospital Universitário de Maringá, em 21 de dezembro, com quadro de inflamação no apêndice.



Nicolas Rodrigues dos Santos morreu aos 9 anos com Covid — Foto: Arquivo pessoal

A prefeitura informou que, no mesmo dia, ele foi transferido para Santa Casa de Maringá, onde um exame do tipo RT-PCR identificou que a criança estava com Covid-19.

O município disse ainda que o atestado de óbito confirmou que a causa da morte foi em decorrência da Covid-19.

Dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) mostram que o Paraná registra 37 mortes de crianças menores de 10 anos por causa da Covid-19, desde o início da pandemia.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), do incio da pandemia até segunda-feira, 36 mil crianças, de zero a nove anos, foram infectadas pela Covid-19. Desse total, 37 delas morreram.