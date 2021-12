Prefeitura apresenta projeto da nova rodoviária mais moderna e com dois pisos

-------- Continua depois da Publicidade--------

O tão esperado projeto de construção da nova rodoviária de Porto Velho foi apresentada ontem (16), a toda a imprensa da capital. O prefeito Hildon Chaves (PSDB) fez um balanço da sua gestão neste ano e anunciou expectativas para o próximo ano, incluindo o terminal rodoviário.

A obra de cerca de R$ 30 milhões foi projetada para ter 8.200 m², que comtemplará estacionamento para carros, motos e taxi; pátio de manobras para ônibus e uma praça arborizada, além do espaço interno do terminal.

Mas onde será a rodoviária?

O local continuará o mesmo. O terminal se concentrará entre as avenidas Carlos Gomes, Dom Pedro II e Jorge Teixeira. Só que agora, a rodoviária será centralizada para a Carlos Gomes, com entrada principal por esta via.

De acordo com a prefeitura, o novo terminal será dividido em dois pisos, o térreo e o superior.

Pavimento térreo

13 plataformas de embarque e desembarque;

26 agências e guichês para companhias de ônibus;

3 escadas e um elevador;

2 banheiros completos;

1 fraldário;

4 lanchonetes;

Sala vip para passageiros e

Ambientes de apoio e conforto aos funcionários.

Pavimento superior

11 lojas;

4 lanchonetes;

1 restaurante;

1 conjunto de sanitários completo;

1 banheiro da família;

12 salas comerciais e

Área Administrativa

Segundo o prefeito Hildon Chaves, a previsão final para conclusão da obra foi orçada para 2023. Isso porque agora que o projeto foi apresentado e depende do processo de licitação para se desenvolver.

Agora, a prefeitura corre para encontrar um local provisório para embarque e desembarque de passageiros, para começar a construir a nova rodoviária.

A nossa equipe está preparando uma reportagem em vídeo onde explicará melhor a estrutura da nova rodoviária. A matéria vai ao ar ainda hoje, aguarde!