Prefeito Tião Bocalom sanciona Lei que cria Semana Municipal do Ciclismo

-------- Continua depois da Publicidade--------

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sancionou o projeto de Lei nº 2.417 de 06 de dezembro de 2021, oriundo da Câmara Municipal de Rio Branco, que determina a criação da Semana Municipal do Ciclismo.

A Semana será um evento de caráter esportivo, educacional, social e cultural e, agora instituída no Calendário Oficial de Eventos do Município de Rio Branco, comemorada anualmente sempre na última semana do mês de junho.

O evento possui o objetivo de difundir o esporte no âmbito de suas variadas modalidades, entre elas o BMX, Estrada, MTB e Pista. A Lei prevê que as competições, exposições, demonstrações e apresentações voltadas para iniciantes e profissionais que compõem a Semana Municipal do Ciclismo, conte obrigatoriamente com programação voltada para pessoa com deficiência (PCD).

A Lei prevê que a organização do evento contará com uma comissão organizadora em cada edição, tendo a responsabilidade de elaborar o seu regulamento. Essa determinação prevê maior participação de entidades e da comunidade praticante do esporte no desenvolvimento da modalidade na capital acreana.