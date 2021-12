Prefeito Mazinho solicita e Senador Petecão destina R$ 3 Milhões para a implantação de iluminação de LED em Sena Madureira

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) anunciou por meio de suas redes sociais que o Senador Sérgio Petecão (PSD-AC) conseguiu o empenho de verba no valor de R$ 3 Milhões para a implantação de iluminação de LED em Sena Madureira, a partir de 2022.

Atendendo à um pedido do gestor municipal, o parlamentar obteve o recurso através do Programa Calha Norte, e com alegria anunciou o benefício à População. “Prezado Prefeito Mazinho Serafim, tenho a satisfação de comunicar ao ilustre Prefeito e amigo que conseguimos, junto ao Calha Norte, o empenho de verba no valor de R$ 3 milhões, para a implantação de iluminação pública de LED, em Sena Madureira” disse.

Contente por obter mais essa conquista importante durante sua gestão, Mazinho externou seus agradecimentos ao Senador. “Fico bastante feliz por conseguir esse benefício para a nossa população. Agradeço ao amigo Senador Petecão por mais uma vez estender a mão para ajudar Sena Madureira, desde o primeiro ano da minha gestão ele tem sido um verdadeiro parceiro, tendo uma parcela significativa no processo de desenvolvimento do nosso município”, disse.

Vale destacar que além de vantagens econômicas, as lâmpadas LEDS trazem conforto visual e maior nitidez. Além disso, dar mais segurança aos moradores, pois a potência da luz auxilia na identificação de pessoas, carros ou objetos em via pública.