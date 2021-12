Prefeito Mazinho Serafim sanciona lei que garante o pagamento do abono salarial da educação antes do natal

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta segunda-feira (20), o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, sancionou a lei N° 699/2021 que garante o pagamento do abono salarial para os servidores da educação do município antes do período natalino.

Acompanhado do Secretário Municipal de Finanças, Dr. Getulião Saraiva e da Secretária Municipal de Administração, Adriana Martha, o chefe do executivo frisou que o pagamento será efetuado na quinta-feira (23), atendendo ao anseio da categoria.

“Desde a primeira conversa que tivemos com o sindicato nossa intenção sempre foi pagar antes do Natal, pois essa sempre foi a vontade dos servidores. Por isso tão logo o projeto foi aprovado na Câmara Municipal tratei de sancioná-lo. Essa é uma forma de reconhecimento e valorização à categoria”, disse Mazinho Serafim.

De acordo com o Secretário Municipal de Educação, Altemir Lira, mais de 600 servidores receberão o abono, entre professores do quadro efetivo, contratados por meio do processo seletivo, e servidores do quadro administrativo.