Prefeito Mazinho e Superintendente da Funasa assinam termo de doação de veículos para a Prefeitura de Sena Madureira

Na manhã desta quarta-feira (29), o Prefeito Mazinho Serafim (MDB), esteve em Rio Branco reunido com o Superintendente Estadual da Funasa, José Ronaldo Bayma Craveiro, para assinar um termo de doação de dois veículos para a Prefeitura de Sena Madureira.

As duas caminhonetes cabine dupla modelo L200 foram doadas mediante articulação do gestor municipal junto ao órgão federal. Uma ficará a disposição da Secretaria Municipal de Produção e a outra do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Em entrevista cedida à nossa reportagem, o prefeito celebrou a aquisição dos veículos e destacou a parceria com a funasa. “Fico feliz em receber a doação dessas duas caminhonetes para a nossa gestão, tenho certeza que ambas serão de grande utilidade no trabalho realizado em prol da população. A funasa é uma grande parceira da Prefeitura, agradeço ao Superintendente Ronaldo Bayma pela disponibilidade em contribuir para a melhoria das ações da municipalidade, frisou.

Além do chefe do executivo municipal e do Superintendente, também estiveram presentes na assinatura do termo, os servidores da Funasa, Cláudio Amirton Pereira de Mello e Cícero Dantas dos Santos Filho, o encontro ocorreu na própria sede do órgão federal na capital acreana.