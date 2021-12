Prefeito Mazinho anuncia valores do abono que será repassado aos profissionais da educação de Sena Madureira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante entrevista cedida à uma rádio local, o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) anunciou de forma oficial os valores que serão repassados aos profissionais da educação municipal, através de recursos oriundos do Fundeb.

Acompanhado do Secretário Municipal de Educação, Altemir Lira, do Secretário Municipal de Finanças, Dr. Getulião Saraiva, e do Presidente do Sinteac em Sena Madureira, Djalma Ortiz, o chefe do executivo afirmou que todos os professores do quadro efetivo receberão o abono no valor de 7.500 R$.

Com relação aos professores do processo seletivo e os contratados com autorização da Câmara de Vereadores, ambos receberão de forma proporcional dependendo do mês em que começaram à lecionar neste corrente ano. Os servidores da área administrativa da Educação também serão contemplados com um abono de 2.250 R$ desde que apresentem certificados na Secretaria de Educação, comprovando que fizeram o curso pró-funcionarios, Magistério, e cursos técnicos em graduação na área da educação. Essas normas são exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado.

Mazinho destacou que sua intenção juntamente com a equipe era contemplar todos os servidores da pasta, mas os recursos serão distribuídos conforme reza a lei e de acordo com a orientação repassada pelo TCE. “Eu peço a compreensão daqueles que não receberão o abono, não foi uma decisão minha ou da nossa equipe, nós estamos apenas seguindo o que diz a lei. Não se trata de favorecer A ou B, quero deixar isso claro para a nossa população”, frisou.

O Secretário Municipal de Educação, Altemir Lira destacou que a previsão é liberar o montante no próximo dia 17 de Dezembro, após o projeto ser encaminhado e consequentemente aprovado na câmara de vereadores. “Vamos nos empenhar para enviar o projeto à Câmara Municipal dentro do prazo das duas próximas sessões, tão logo seja aprovado, pagaremos o abono no dia 17, juntamente com os 50% do décimo terceiro dos profissionais da educação”, afirmou.