Prefeito Mazinho anuncia pagamento de mais uma parcela do abono salarial para servidores da educação de Sena Madureira

O último dia de 2021 reservou mais uma grande notícia para os servidores da educação de Sena Madureira, isso porque o Prefeito Mazinho Serafim (MDB) e o Secretário Municipal de Educação, Altemir Lira, anunciaram na manhã desta sexta-feira (31) o pagamento de mais uma parcela do abono salarial para a categoria através de recursos oriundos do Fundeb.

Nesta etapa os professores do quadro efetivo receberão mais R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais) já os professores do processo seletivo e os contratados com autorização da Câmara Municipal receberão de forma proporcional. Com relação aos servidores do quadro administrativo, a segunda parcela do abono será no valor de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) mas cabe destacar que diferentemente da primeira parcela, apenas os servidores que possuem formação técnica ou superior serão contemplados por se enquadrarem dentro dos 70%.

Contente em garantir mais esse benefício aos trabalhadores da educação, Mazinho destacou o compromisso com os servidores. “Fico feliz em trazer essa boa notícia para esses profissionais que tanto se dedicam à função durante o ano todo, isso é resultado do compromisso que temos com a categoria e evidencia a responsabilidade que temos com o bom uso dos recursos públicos, parabéns a todos, vocês são merecedores”, frisou.

De acordo com Altemir Lira, o pagamento será efetuado já na primeira semana de Janeiro. “Os servidores podem ficar tranquilos que nós já fizemos todo um estudo com a nossa equipe técnica e vamos efetuar o pagamento do abono no início de janeiro. Garantindo aos profissionais mais um dinheirinho na conta no começo do ano”, disse.