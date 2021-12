Prefeito Mazinho anuncia extensão do abono salarial para todos os servidores administrativos do quadro efetivo da educação municipal

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante uma reunião com representantes do SINTEAC na manhã desta terça-feira (07), o Prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB) anunciou a extensão do abono salarial no valor R$ 2.250,00 para todos os servidores administrativos que fazem parte do quadro efetivo da educação municipal. O abono está previsto para ser pago até o dia 20 de Dezembro, tão logo passe pela aprovação na Câmara de Vereadores.

No encontro que contou com a presença da Presidente Estadual do Sinteac, Rosana Nascimento, do Secretário Municipal de Educação, Altemir Lira, do Presidente Municipal do Sinteac, Djalma Ortiz e do Secretário Municipal de Finanças, Dr. Getulião Saraiva, ficou decidido que dar pra contemplar os demais servidores administrativos utilizando os recursos que fazem parte dos 30% do Fundeb. Enquanto que os outros 70% serão ofertados aos professores do quadro efetivo e contratados por meio do processo seletivo e com a autorização da Câmara Municipal, e ainda para os servidores do setor administrativo que possuem formação técnica ou superior.

O Prefeito reforçou mais uma vez a intenção de contemplar a todos os profissionais da educação, mas sua vontade esbarra no que determina a lei, por meio dos órgãos de controle. “Graças a Deus chegamos a um consenso que dar pra utilizar os outros 30% do fundeb e incluir mais servidores no abono, volto a repetir que se dependesse exclusivamente da gente, todos receberiam, mas temos que fazer conforme diz a lei”, frisou.

A Presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, avaliou a reunião como bastante produtiva. “É a primeira Prefeitura do estado a fechar o abono sem grandes problemas, isso porque sempre esteve disposta a dialogar com o sindicato. E quando há esse diálogo com quem representa a categoria, todos saem muitos contentes com o que foi definido”, afirmou.

O Secretário Municipal de Educação, Altemir Lira, destacou que com a inclusão de mais esses servidores, o abono salarial será ofertado à mais de 600 profissionais da educação no vale do Iaco. “Como o Prefeito Mazinho frisou nossa intenção era contemplar a todos os trabalhadores da educação, como não foi possível, mantivemos reuniões com vereadores, com o nosso setor jurídico, consultamos os órgãos de controle e chegamos ao entendimento de que dava pra incluir o pessoal do administrativo que fazem parte do quadro efetivo para que fossem contemplados com os 30% do fundeb. Ficamos felizes, pois mais de 600 servidores serão contemplados, uma ótima notícia neste dias que atentecedem o Natal”, disse.