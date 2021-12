Prefeito de Rio Branco anuncia pagamento do 13°, salário dos servidores e primeira parcela do abono dos professores

-------- Continua depois da Publicidade--------

Com os pagamentos, quase 50 milhões serão injetados na economia da capital.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, junto aos secretários municipais de Finança, Cid Ferreira, e de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação, Jonathan Santiago, realizou uma coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira, 13, na sala de reuniões da prefeitura, para anunciar os pagamentos da segunda parcela do 13°, do salário de dezembro dos servidores e também da primeira parcela do abono dos professores.

Os pagamentos serão realizados na próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro, tanto para os servidores como também para os professores. Somando a folha de pagamento, no valor de R$ 29 milhões, mais R$ 14 milhões da segunda parcela do 13° e também R$ 7 milhões da primeira parcela do abono, a injeção de recursos na economia da capital, no mês de dezembro, chega a R$ 50 milhões.

Segundo o Secretário de Finanças, Cid Ferreira, isso gera uma grande movimentação na economia do estado. “Quase 50 milhões circulando dentro da nossa capital, isso traz uma economia muito grande dentro da nossa cidade, para a população, no geral, que chega o final do ano e tem uma série de despesas para serem pagas como escola, questão do IPVA, IPTU… O comércio no geral é uma oportunidade muito boa para o final do ano”, disse o secretário.

O prefeito Tião Bocalom ressaltou que os recursos injetados na economia vão contribuir também na geração de empregos. “Não só os servidores estão felizes, mas especialmente o comércio local fica mais feliz ainda. São mais recursos injetados na economia, e quando o dinheiro, a riqueza circula, todos tiram um pedacinho dela, sempre digo isso. É muito importante que a gente tenha realmente esse recurso colocado aos nossos servidores e não tenho dúvida nenhuma que isso vai para o comercio e vai gerar muitos empregos, muitos trabalhos. O importante é isso, é um final de ano em que a economia ser bastante aquecida”, ressaltou o prefeito.