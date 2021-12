Preço médio do gás de cozinha dispara em 12 meses

-------- Continua depois da Publicidade--------

Continua difícil para os brasileiros comprar um botijão de gás no mês. Isso porque o valor médio do botijão de 13 quilos chegou a R$ 102,16 na semana de 12 a 18 de dezembro. Essa é a décima semana consecutiva que o preço do gás supera os R$ 100, mesmo que tenha caído 0,38% no período.

Em resumo, o gás ficou mais caro em três regiões do país: Norte (+0,65%), Centro-Oeste (+0,53%) e Nordeste (+0,02%). Por outro lado, o valor caiu no Sudeste (-1,12%) e Sul (-0,29%). O levantamento faz parte da Síntese de Preços Semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Entre as Unidades da Federação (UFs), 13 tiveram preços mais elevados que os da semana anterior. De acordo com a ANP, os maiores acréscimos foram registrados em Sergipe (+1,19%) e no Pará (+1,17%). As outras variações não ultrapassaram 1%.

Em contrapartida, entre os 14 recuos, os mais intensos vieram de São Paulo (-1,94%), Amapá (-1,63%) e Espírito Santo (-1,02%). Com o acréscimo desses resultados, o preço médio de revenda do gás passou a acumular alta de 36,15% em 12 meses. Os maiores avanços no período são os do Rio Grande do Norte (+45,60%), Maranhão (44,46%), Goiás (+42,23%) e Alagoas (+42,21%).

Ranking nacional do preço dos botijões

Com as variações, o preço do botijão vendido no Rio de Janeiro continuou como o mais barato do Brasil. Aliás, o estado fluminense liderou o ranking dos menores preços do país em 50 semanas de 2021, enquanto o botijão do Distrito Federal foi o mais barato em apenas uma semana. Nesta atualização, o botijão do RJ custou R$ 92,749 após queda de 0,29%.

Na sequência, ficaram: Pernambuco (R$ 93,461), Bahia (R$ 95,106), Sergipe (R$ 97,454), Espírito Santo (R$ 97,567), Distrito Federal (R$ 98,278) e Alagoas (R$ 99,011). Estes foram os únicos locais com preços abaixo de R$ 100.

Por outro lado, o botijão mais caro do país foi novamente o de Mato Grosso, custando R$ 123,710 (+0,36%). Em seguida, ficaram: Rondônia (R$ 119,576), Acre (R$ 118,378), Amapá (R$ 114,333), Tocantins (R$ 111,536), Santa Catarina (R$ 111,533) e Roraima (R$ 111,104).

Já entre as regiões, o Norte voltou a liderar o ranking nacional, com um valor médio de R$ 110,688. Em seguida ficou o Centro-Oeste, onde o preço médio chegou a R$ 109,904. O Sul completa o top três, com o botijão de gás custando R$ 105,614.

Dessa forma, os menores preços continuaram comercializados no Sudeste (R$ 99,570) e Nordeste (R$ 99,834), únicas regiões com valores menores que a média nacional. Nos rankings semanais, o Sudeste teve o gás mais barato do país em 32 semanas, enquanto o Nordeste apresentou o menor valor entre as regiões por 19 semanas.

Por fim, vale ressaltar que o levantamento da ANP mostra os preços médios de revenda do país, mas também os preços de paridade de importação nos postos. Em suma, a variação no Porto de Santos despencou 6,41% na semana, taxa semelhante a do Porto de Suape (-6,42%).