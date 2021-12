Prazo para o pagamento do IPVA 2021 termina na próxima segunda-feira

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) comunica aos proprietários de veículos que o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2021, para todos os finais de placas, se encerra na próxima segunda-feira, 20.

O decreto de prorrogação do imposto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e teve o objetivo de minimizar os impactos causados pela pandemia da Covid-19 na economia local.

O contribuinte deverá emitir o Documento de Arrecadação Estadual no site www.detran.ac.gov.br ou solicitá-lo ao órgão fazendário estadual de seu município.

Fonte: Agência Acre