Posto de Saúde em Cruzeiro do Sul abrirá aos sábados como forma de reforçar atendimento a pacientes com síndromes gripais

Com o surto de síndromes gripais em Cruzeiro do Sul, a Secretaria Municipal de Saúde definiu horários de atendimento nas unidades básicas de saúde. “Hoje a gente avisa a população que as unidades estarão abertas de segunda à sexta-feira das 7 horas da manhã, até as 17 horas para atendimentos de síndromes gripais. Nós temos muitos funcionários acometidos pela síndrome gripal mas realocamos funcionários para as unidades. No final de semana, aos sábados, a Unidade Francisco Souza dos Santos (Posto do Agricultor) funcionará das 7 às 17 horas em forma de plantão”, afirmou a secretária de saúde Valéria Lima.

Na unidade de saúde da 25 de agosto que é o posto que atende o maior número de pessoas todos os dias, cerca de oito profissionais estão de atestado com a síndrome da gripe. “A procura está bastante elevada. Do dia 27 de dezembro até o momento atendemos 42 pacientes, sendo 15 pacientes com síndrome gripais, incluindo 8 profissionais de atestado e a secretaria está enviando profissionais para cobrir”, disse o Coordenador do posto da 25 de agosto.

O Centro de Diagnósticos no Aeroporto Velho também estará aberto para exames, assim como a Central de Medicamentos.

Nesta semana como postos de saúde não abrem na sexta-feira,31, o posto do Agricultor também estará aberto para atendimento ao público.