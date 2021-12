Porto Velho inaugura decoração natalina com árvore de 30 metros de altura

-------- Continua depois da Publicidade--------

Muitas luzes e interação entre as famílias. Na noite de domingo (5), foi aberta oficialmente a temporada de festividades natalinas pela Prefeitura de Porto Velho. A cerimônia de acendimento das luzes ocorreu no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), com a presença de autoridades e populares.

Segundo o prefeito da capital, Hildon Chaves, a programação foi montada com muito carinho e amor para atender as expectativas da população para momentos de lazer e integração familiar.

“Nós restringimos a iluminação este ano por conta dos gastos com a pandemia. Por isso, focamos no Prédio do Relógio, Mercado Cultural e aqui na Estrada de Ferro, que funcionará das 17h às 22h, até 06 de janeiro. Os pontos escolhidos são considerados acessíveis a toda população e estão na região central da cidade”, disse.

Hildon acrescentou ainda que, ao promover as atrações natalinas, há a certeza de reacender a cada dia a esperança de dias melhores. “Se Deus quiser o ano que vem será de muita paz e prosperidade e, sobretudo, muita felicidade à população”.



Foto: Divulgação

ESPAÇOS INTERATIVOS

A população terá à disposição, gratuitamente, durante os próximos 30 dias, pontos de luz, túnel iluminado, árvore de Natal com 30 metros de altura, enfeites e caixas de presentes em tamanhos gigantes no Complexo da EFMM. O acesso é pela entrada principal, na Avenida Farquar.

“É o momento certo. Agora, é paz e luz para renovar os votos para o ano de 2022. As pessoas podem vir visitar, sem aglomeração, o espaço lindo e muito bem iluminado. Estamos juntos neste momento atuando com toda uma questão logística. A população realmente prestigia e já tem aprovado o trabalho que foi feito”, disse a secretária de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Glayce Bezerra.

FESTIVIDADES

A abertura das festividades contou com a apresentação da Orquestra Villa-Lobos. O maestro Marcelo Yamazaki Carvalho disse que o evento é um marco, pois desde 2019 não havia uma apresentação pública. “É uma honra para nós estarmos aqui na EFMM. Espero que vocês sintam os detalhes dos sonhos e gostem”, disse ao público presente. O maestro falou sobre a contribuição dos acadêmicos de bacharelado em música da Faculdade Metropolitana de Porto Velho na atividade.

PROGRAMAÇÃO

No próximo dia 10, a partir das 19h, haverá a apresentação de coral das crianças da rede municipal de ensino, Fanfarra Águias Negras e Banda Cemace, também na EFMM.

No dia 11, as apresentações acontecem na Praça Aluízio Ferreira. Vão subir ao palco o Ballet da Praça CEU, Coral Cantadô e Banda Cemace, com início às 18h.

REGISTROS

O evento de inauguração da decoração natalina contou com a presença do secretário de Governo, Fabricio Jurado, do adjunto, Devanildo Santana. Além deles, houve o trabalho e empenho dos presidentes da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur), Gustavo Beltrame, e da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Márcio Miranda.