Porradal em Supermercado na Compensa mostra clientes em Clima de Natal

Em clima de Natal clientes entram em uma briga generalizada no supermercado Nova Era, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. O vídeo, que tornou-se viral nas redes sociais, mostram várias mulheres discutindo e gritando supostamente por causa de um carrinho de compras.

O clima esquentou no estacionamento e um cliente que estava do lado de dentro, ouviu a gritaria e correu filmando pro lado de fora acompanhado de uma mutidão de abelhudos. Foi quando o homem viu a cena e começou a narração “Eita, porradal aqui no Nova Era”. As mulheres do lado de fora começaram a se xingar mutuamente e uma delas perdeu a estribeira e partiu pra agressão física.

Porém, logo foi contida e separada e os motoristas que passavam próximo buzinavam para que as mulheres parassem com isso, ainda mais porque era só por causa de um carrinho de compras.

“Vamo se amar, é natal”, disse o cliente que filmava tudo.

Veja o vídeo abaixo: