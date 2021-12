Por forte chuva, casa desaba e ruas ficam alagadas em Ribeira do Pombal

-------- Continua depois da Publicidade--------

Mais uma vez, a chuva deixou estragos no interior baiano. Dessa vez, a população de Ribeira do Pombal sofreu com o grande volume de precipitação na cidade, durante o último fim de semana. Uma casa desabou e várias ruas ficaram completamente alagadas.

O município, que fica a 271 quilômetros da capital baiana, costuma ter tempo seco. Porém, a previsão para os próximos dias continua sendo de chuva, numa intensidade menor do que a dos últimos dias.

A meteorologista Cláudia Varela, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explicou que o grande volume de chuvas tem atingido toda a região Nordeste, por conta do fenômeno La Niña.

O fenômeno provoca aumento nas precipitações, enquanto mantém as temperaturas elevadas. Dentre os estados do Nordeste, a Bahia é um dos mais atingidos por essas mudanças climáticas.

Varela tranquiliza os moradores de Ribeira do Pombal e região. Para os próximos dias, é o litoral baiano que deve ser atingido com maior intensidade pela chuva.