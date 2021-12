POLÍCIAMãe e filho de 17 anos são brutalmente assassinados a pauladas em Rondônia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um duplo homicídio foi registrado na manhã desta quarta-feira (15/12), no pátio da Secretaria Municipal de Esportes de Nova Brasilândia D’Oeste, 480 km de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, populares avistaram duas pessoas deitadas debaixo de coberta, com sangue ao redor. De imediato uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas quando chegou no local constatou que as vítimas já estavam mortas.

Mãe e filho foram identificados como Simone Marin Ribeiro, de 37 anos, e Renildo Marin de Souza, de 17.

Testemunhas informaram para uma guarnição da Polícia Militar, que ambos eram mãe e filho, e faziam uso de drogas pela região.

A perícia técnica esteve realizando os trabalhos de praxe, em seguida, os corpos foram liberados para uma funerária de plantão.

A Polícia Civil investigará o caso.