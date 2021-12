Policial penal troca tiros com bandidos e acaba baleado na zona leste

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um Policial penal foi vítima de um atentado a tiros no final da manhã deste domingo (19), ao ser alvejado na perna após trocar tiros com bandidos que estavam em um carro modelo Fiat Palio de cor preta, na Rua Tcheguevara com Rua União, bairro Socialista, zona leste de Porto Velho.

De acordo com informações que a equipe de reportagem obteve junto com os demais policiais penais que foram em apoio ao companheiro, a vítima estava na frente de uma casa quando o carro passou e os bandidos começaram a efetuar tiros contra o funcionário público que revidou a injusta agressão e foi atingido com um tiro na perna.

Na sequência os criminosos fugiram do local sentido o residencial Orgulho do Madeira. Já vítima foi socorrido por meios próprios com ajuda de outros policiais até a Upa leste, onde recebeu os primeiros socorros e devido a gravidade teve que ser transferido para a emergência do hospital João Paulo II. Os policiais estão fazendo diligências pela região para tentar localizar e prender os suspeitos.

Fonte – News Rondônia