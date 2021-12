Policiais penais frustram tentativa de fuga de presos no presídio de Senador Guiomard

-------- Continua depois da Publicidade--------

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) frustraram, na madrugada deste sábado, 25, mais um plano de fuga na Unidade Penitenciária Antônio Sérgio Silveira de Lima, em Senador Guiomard. Se concretizado, três presos alcançariam a área externa do presídio.

De acordo com a equipe de plantão, os detentos fizeram um buraco no fundo da cela 431, por onde passaram e logo após tentaram subir no telhado da ala 43.

Atentos às câmeras, os policiais responsáveis pelo videomonitoramento acionaram os demais integrantes da equipe que contiveram os presos.

A cela danificada foi isolada para reparos e os detentos foram encaminhados para o isolamento preventivo. No âmbito da unidade, um procedimento administrativo será aberto para apurar a falta cometida pelos presos.

Fonte: Ascom/Iapen