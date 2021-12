Policiais penais continuam acampados em frente a Aleac e aguardam audiência pública sobre lei orgânica

Já os servidores administrativos do Iapen alegam que a lei orgânica, como foi encaminhada para a Aleac, os excluem e prejudicam. Atualmente, o Iapen-AC possui 113 servidores administrativos.

A proposta do sindicato dos servidores administrativos é:

Em coletiva, na manhã dessa terça-feira (30), o secretário de Segurança Pública, Paulo César Santos, disse que até o final da tarde deveria apresentar uma proposta à categoria. Sinalizou ainda que as principais reivindicações devem ser atendidas. E que a (Procuradoria Geral do Estado) está analisando a pauta relativa à mudança do contrato de nível médio para superior.

No entanto, segundo o presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen), Eden Azevedo, informou ao g1 nesta quarta, a categoria não voltou a ser recebida pelo governo e não recebeu nenhum retorno sobre suas demandas.