Policiais militares atendem pedido de criança feito ao Papai Noel

“Papai Noel eu quero um carro de controle remoto da polícia e uma cesta básica para mim e minha família”, assim começa a cartinha escrita por Isaac Luan Rêgo, 5 anos, endereçada ao Papai Noel e, como ele escreve mais à frente na carta, aos seus amigos policiais. A cartinha foi entregue no Quartel do Comando Geral (QCG), da Polícia Militar do Acre (PMAC) e de cara comoveu os militares da unidade, que, de pronto, começaram uma arrecadação para atender ao pedido do pequeno.



A família do pequeno Isaac recebeu dos policiais militares brinquedos e donativos. Foto: Silva Barbosa.

Com o dinheiro arrecadado entre os policiais militares do quartel, foi possível realizar a compra do presente do Isaac e dos seus dois irmãos: Ana Fernanda Rego, 13 anos e Marcos Fernando Rego, 15 anos. Uma guarnição de Rádio Patrulha (RP) foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e se deslocou ao endereço repassado, no bairro Plácido de Castro, região da baixada da Sobral, para atender a essa ocorrência especial e realizar o sonho de um pequeno neste Natal.

Com a chegada da guarnição ao endereço, composta por três policiais militares, o pequeno Isaac Rêgo acompanhado de sua avó e seus dois irmãos já abriu o sorriso escancarado, com as “janelinhas” da frente dos dentes a mostra, típicos da idade. E a todo instante pedindo para registrar o momento, com uma foto para mandar para sua mãe, que não se encontrava em casa no momento. O pequeno resumiu o encontro em uma palavra: “felicidade”.



O material entregue foi fruto da arrecadação dos militares. Foto: Silva Barbosa.

Dona Maria Leni Rego, 59 anos, avó das três crianças, agradeceu a Polícia Militar pelos presentes e pelo gesto de generosidade e amor ao próximo com a sua família. “Eu agradeço primeiro a Deus, e agradeço muito a vocês. Que Deus continue a proteger vocês, dando tudo de bom na vida de vocês, com muita saúde e felicidade a todos. Um feliz Natal e um ótimo Ano Novo”, disse a senhora com olhos marejados, segurando as lágrimas.

Em meio às variadas ocorrências atendidas pelas guarnições de área, atender a um pedido tão especial como de um fã da instituição é algo marcante na vida do policial. O comandante da guarnição, 3° sargento Rodrigo Maciel, destacou isso. “Agradecer a Deus e ao Comando da Polícia Militar, por nos proporcionar esse momento de podermos presentear o pequeno Isaac, que é um grande fã nosso, que admira nosso trabalho, e viemos aqui através da cartinha que ele deixou no Batalhão”, destacou o comandante da viatura, que também era composta pelos cabos Euller e Zabala.



Os militares ficaram comovidos com a cartinha escrita pelo pequeno Isaac. Foto: Silva Barbosa.

A entrega dos brinquedos e dos donativos ao Isaac e sua família faz parte de uma série de ações sociais da Polícia Militar do Acre (PMAC), que somente na quarta-feira já havia atendido mais de 300 famílias no 2° distrito da capital e que, ao longo do mês de dezembro, atenderá mais famílias, como nesta quinta-feira, 23, quando ocorrerá uma ação solidária do Batalhão de Operações Especiais (BOPE).