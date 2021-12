Policiais Civis do Acre se formam em curso especializado em Rondônia

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na última sexta-feira, 03, a Polícia Civil do Acre recepcionou os novos concludentes do Curso de Operações Táticas Especiais (COTE), ofertado pela Acadepol da Policia Civil do Estado de Rondônia.

Com total de 70 inscrições e 54 participantes, o curso foi realizado na cidade Porto Velho, capital Rondoniense, teve apenas 14 participantes que conseguiram concluir todas as etapas do curso que teve duração de 1.491 horas com duração de 91 dias. Dentre os concludentes, três Agentes de Policia Civil do Acre foram aprovados em todas as exigências estabelecidas pelo curso e chegam ao Acre formados no COTE.

Participaram do curso alunos dos Estados de Rondônia, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás, das instituições Policia Civil, Core, Policia Militar, Exercito Brasileiro, e Acadepol.

Durante o Curso de Operações Táticas Especiais (COTE) foram ministradas disciplinas de Abordagem veicular, pessoal, algemamento e condução, armamento, atendimento pre-hospitalar, camuflagem, técnicas especiais de abordagem, defesa pessoal, direção defensiva, ofensiva e evasiva; entradas táticas; gerenciamento de crises; instrução tática individual; operações aéreas, operações de fronteira; mergulho; intervenção carcerária; paraquedismos; explosivos; operações em ambiente rural e urbano; sobrevivência.

O programa de capacitação continuada da instituição reforça o compromisso com seu efetivo e fortalece o conhecimento dos agentes dentro do cronograma de capacitação continuada da Polícia Civil seguindo diretrizes da atual gestão que prioriza o nivelamento do conhecimento de todo efetivo co o forma de manter a excelência na prestação do serviço.