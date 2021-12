Idoso não resiste e morre na Upa Leste após ser encontrado desacordado por vizinhos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um idoso de 64 anos, identificado como Beethoven Florêncio dos Santos, não resistiu e morreu dentro da Unidade de Pronto Atendimento (Upa), após ser encontrado desacordado dentro de uma residência localizada na rua Interlagos, bairro Airton Senna, zona Leste de Porto Velho. A fatalidade aconteceu na noite desta Sexta-feira (10/12)

A equipe de reportagem do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia apurou, que o idoso natural do estado de Minas Gerais morava sozinho na capital rondoniense, e em um determinado momento, os vizinhos encontraram ele desacordado e bastante ensanguentado com lesões na cabeça.

De imediato a vítima foi socorrida em um carro particular, porém, o idoso acabou não resistindo e morreu logo após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento.

Agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV), estiveram no local, e vizinhos relataram que a vítima fazia uso de bebidas alcoólicas com frequência.

A ocorrência foi registrada como morte a esclarecer, e a Polícia Civil segue apurando os fatos.

Fonte: Portal de Rondônia