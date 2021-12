Polícia prende vagabundos que roubaram quase 20 celulares da “Samsung” do Shopping Sumaúma

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite da última segunda-feira (27), dois criminosos armados tiveram a ousadia de assaltar lojas dentro do Sumaúma Park Shopping, localizado na Av. Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. Segundo informações, os bandidos roubaram celulares e eletrônicos de dentro das lojas do shopping.

Manauaras que estavam no local informaram que sentiram medo com o alvoroço criado pelos bandidos. O shopping já foi assaltado outras vezes em anos anteriores.

De acordo com informações da polícia, a dupla cometeu o roubo à loja e conseguiu levar cerca de 17 celulares, tanto da loja quanto das vítimas que estavam no local. Uma viatura foi acionada após um dos celulares ser rastreado.

A equipe conseguiu localizar um deles na Rua Paqueta, na comunidade Vale do Sinai, no Manoa, Cidade Nova. Um suspeito ao tentar fugir sofreu um ferimento no pé, ele acabou confessando o crime e entregou a localização do seu comparsa. Posteriormente as vítimas fizeram o reconhecimento da dupla.

Com eles, a polícia apreendeu duas motocicletas com restrição de roubo, uma de cor preta e outra de cor azul, que estava recém pintada com tinta branca. De acordo com a equipe, um dos suspeitos estava armado no momento do crime e possivelmente se desfez do armamento durante a fuga.