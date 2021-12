Polícia prende um dos envolvidos no assalto a ônibus, onde funcionário da Bemol foi morto

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Militar do Amazonas prendeu na noite desta sexta-feira, 17, um dos suspeitos, envolvido na morte do jovem Melquisedeque Santos do Vale, de 20 anos, que foi assassinado com um tiro na cabeça na noite da última quinta-feira, 16, durante um assalto na linha de ônibus 444.

O homem foi preso no Tarumã e a PM garante que os dois comparsas serão presos em breve, pois são moradores do mesmo bairro e já foram delatados pelo preso. O comandante do policiamento oeste, Ed César, afirma que o preso não ofereceu resistência “Vamos buscar eles até nas portas do inferno”, disse o agente dentro do 19º DIP, na Ponta Negra, para onde o homem foi levado após a detenção.

O nome dele será mantido em sigilo para preservar as investigações, ao menos por enquanto.

Melquisedeque foi morto com um tiro na cabeça durante o assalto, mesmo sem resistir. Ele era funcionário da Bemol e voltava para casa na hora do crime.