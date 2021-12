Polícia penal define data de visitas em presídio de Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Os Policiais Penais se negaram a tirar o banco de horas, cumprindo apenas o plano operacional padrão e isso afetou as visitas nas unidades prisionais do estado que estavam suspensas desde o dia 17 de novembro.

Em Cruzeiro do Sul não foi diferente, as visitas foram suspensas, o que causou revolta. “Tivemos um período parado tendo em vista a manifestação da categoria. Infelizmente teve que chegar a esse ponto, mas acredito que a categoria está entrando em um consenso com o governo e a categoria decidiu retomar as atividades normais, como tirar o banco de horas e já retomamos a partir do final de semana passada, e vamos dar continuidade agora com visita familiar com entrada de comida caseira”, relatou Elvis Barros,

Diretor do Presídio Manoel Neri da Silva.

Elvis Barros ainda falou que as visitas para as crianças nesse final de ano teve que haver uma adaptação pois a estrutura não suporta . “fizemos uma adequação das datas, no dia 22 e 29 teremos uma visita extra que é apenas para as crianças tendo em vista que vamos preparar o ambiente para deixar propicio para as crianças”.

Em cumprimento do decreto governamental será exigida a apresentação do comprovante de vacina no ato da entrada o estabelecimento prisional. “Maiores de 18 anos são obrigados a apresentar a carteira com as duas doses da vacina,”.