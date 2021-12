Polícia pede ajuda na divulgação da imagem de homem procurado por homicídio

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia solicita a colaboração da população na divulgação da imagem de Paulo Martins da Costa Filho, 29, por envolvimento no homicídio de Luís Felipe Dias Lima, o qual tinha 26 anos, ocorrido no dia 28 de maio deste ano. Conforme Boletim de Ocorrência (BO) registrado na DEHS, no dia 5 de julho deste ano, Luís Felipe morreu após ser atingido por dois disparos de arma de fogo, que atingiram as regiões da perna e do abdômen.

O crime ocorreu no dia 28 de maio, na rua Estrela Rajada, bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus, mas a vítima veio a óbito somente no dia 5 de julho.

“Contamos com o apoio da população na divulgação da imagem do indivíduo, e caso ele seja reconhecido, as denúncias podem ser realizadas por nossos canais oficiais, para que ele seja localizado e preso”, destacou o delegado Ricardo Cunha, titular da Especializada.

A DEHS possui um canal de comunicação com a população, por meio do número (92) 99292-1015, onde as denúncias podem ser efetuadas, além do 181, disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante sempre será preservada”, garantiu a autoridade policial.

As denúncias também podem ser formalizadas presencialmente na DEHS, que está situada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.