Polícia Militar salva mulher que queria se jogar da ponte sobre o Rio Machado

A Polícia Militar do Estado de Rondônia com apoio do Corpo de Bombeiros, evitou que uma mulher se jogasse da ponte sobre o Rio Machado, em Ji-paraná, 372 km de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar estava em patrulhamento pela região, quando avistou a mulher bastante alterada do outro lado da grade de segurança.

De imediato uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, para dar apoio na ação.

Após aproximadamente uma hora de negociação, a mulher em um momento de distração foi puxada por um policial e um bombeiro Militar. Já em segurança, a mulher disse que teria brigado com o companheiro, e o ato de desespero foi porque ela pedia para vê os filhos do casal.

Posteriormente, a mulher foi encaminhada para um hospital da região, para receber o atendimento médico necessário.

Fonte: Portal de Rondônia