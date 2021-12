Polícia Militar prende homem armado durante festa natalina em Assis Brasil

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após uma denúncia anônima, uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu um homem que portava uma arma de fogo municiada durante as comemorações do feriado de Natal, no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo os policiais, a denúncia era de que um cidadão armado estava embriagado e fazendo ameaças contra populares em um bairro da cidade. A guarnição o abordou e encontrou com ele uma arma tipo garrucha, municiada e com cartuchos extra.

O homem foi preso em flagrante, conduzido à delegacia da região, e deverá responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça.