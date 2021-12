Polícia Militar do Acre forma 23 profissionais em Curso Operacional de Rondas Ostensivas Tático Móvel

-------- Continua depois da Publicidade--------

Foram necessários exatos 90 dias exaustivos, de muita determinação, garra e coragem, para que 23 profissionais da segurança pública concluísse o 1° Curso Operacional de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), realizado pela Polícia Militar do Acre (PMAC).

A solenidade de formatura dos concludentes aconteceu na manhã desta quarta-feira, 1, no pátio do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na presença de seus familiares e também das autoridades do Estado.



Dentre os 41 profissionais que se inscreveram para o curso, apenas 23 concluíram. Foto: Diego Gurgel/Secom

Entre os convidados, estavam o governador Gladson Cameli, o secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Rocha dos Santos, o comandante-geral da Polícia Militar, Paulo César Gomes, o chefe do Gabinete Militar, Amarildo Camargo e o deputado estadual Cadmiel Bonfim.

“Vim agradecer pelo compromisso que vocês têm em servir e proteger nossa gente. Sei que foi difícil passar tantos dias longe da família, mas tenho certeza que o resultado foi gratificante. No que compete a mim, sempre tentarei criar as condições necessárias para tornas nossas polícias cada vez melhor, valorizando e mantendo a instituição como braço forte”, disse o governador.



O governador parabenizou os profissionais e reafirmou seu compromisso em manter a valorização dos profissionais. Foto: Diego Gurgel/Secom

Iniciado no dia 1 de setembro, com um total 46 participantes, entre eles, 41 policiais militares do Acre, dois do Amazonas e três policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), ao longo das etapas e dificuldades enfrentadas, apenas 23 conseguiram lograr êxito em concluir o curso e serem reconhecidos como “Raianos”, nome dado aos profissionais especializados em realizar patrulhamento tático móvel, a nível de Estado.

“Sinto orgulho de estar aqui hoje finalizando este ciclo e prestigiando a festa de vocês. Os senhores e senhoras agora carregam uma nova responsabilidade, a de levar a bandeira dessa unidade e perpetuar os valores do operador de segurança pública. Meus parabéns a você e também a família que sofreu e torceu junto. Parabéns a todos os Raianos”, destacou Paulo Cézar, secretário de Segurança Pública do Estado.

Ao currículo, os novos cursados também agregaram certificações com o curso de Choque Ligeiro, promovido pela Rotam da Polícia Militar do Pará (PMPA), além de um curso de Atendimento Pré-Hospitalar em combate, promovido pela Sejusp, e ainda um estágio para aplicações táticas realizado pelo Bope.



Paulo César destacou o esforço do governo em promover a capacitação dos profissionais em 2021.Foto: Diego Gurgel/Secom

“Quero agradecer ao governador pelos investimentos e incentivos, também ao secretário pelo esforço em trazer diversos cursos para formação dos nossos profissionais, batemos o recorde de cursos esse ano. Por fim, parabenizar a todos que chegaram até aqui conquistando seu espaço na Rotam. É mais uma etapa na formação profissional da Polícia Militar e que com certeza muito importante para a nossa instituição”, finalizou o comandante geral, Paulo César Gomes.

Com apenas dois anos dedicados a Polícia Militar do Acre, Fernanda Cunha, de 30 anos, foi uma das poucas mulheres concludentes do curso, ocupando a terceira colocação entre os que mais se destacaram. Apesar de não ter dependentes, ela teve que abrir mão dos cuidados com a mãe idosa, ao longo desses 90 dias, para se desdobrar e poder garantir chegar até o final do curso.



Comandante-geral da Polícia Militar também parabenizou os formados e condecorou com medalhas os três profissionais destaques da tropa. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Tive o prazer de dar esse orgulho pra minha mãe, em mais uma etapa da minha carreira vencida. Agradeço a ela, família e amigos pela compreensão, em ter me dado apoio e toda ajuda que precisei. Sobre o curso, não tive privilégios por ser mulher, tive o mesmo tratamento de todos, posso dizer que fiz o meu melhor”, declarou a militar.



Fernanda recebeu medalha das mãos do governador Gladson Cameli, por se classificar em 3° lugar entre os que se destacaram no curso. Foto: Diego Gurgel/Secom

Ainda durante a solenidade, o governador Gladson Cameli e o secretário de segurança, Paulo Cézar Rocha, assinaram a ordem de serviço para início das obras de reforma do 2° Batalhão de Polícia Militar. O recurso é de aproximadamente R$ 544 mil.

