Polícia Militar do Acre entrega 300 sacolões na Cidade do Povo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma ação solidária dos alunos do Curso de Formação de Soldados 2021 (CFSd 2021), da Polícia Militar do Acre (PMAC), marcará o Natal de 300 famílias acreanas. O evento de entrega dos donativos ocorreu na manhã desta quarta-feira, 22, na Escola Cívico-Militar Wilson Barbosa, na Cidade do Povo.

As arrecadações foram realizadas pelos alunos do Curso de Formação de Soldados 2021 (CFSd 2021), que se dispuseram de forma voluntária a conseguir os donativos e levar um Natal mais sortidos as famílias acreanas. O local foi escolhido pelos militares, visando atender mais famílias necessitadas.

Moradora do bairro Belo Jardim I, Franciele Batista dos Reis, 36, mãe do aluno do 7° ano, Lucas Benicio dos Reis, 12, agradeceu os militares. “A importância para gente é muito grande, principalmente nessa época do ano, devido as dificuldades que passamos durante a pandemia. E essa entrega representa uma ajuda fundamental, pois nossa família é grande e recebemos com muito agrado essa ajuda, e será muito bem recebido no nosso lar”, disse a autônoma.

O comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Paulo César Gomes, colocou a mão na massa e também entregou os sacolões as famílias. Para ele, o ato representa o espírito solidário da corporação. “Os alunos soldados, que daqui uns meses estarão nas ruas servindo a população, foram quem arrecadaram os sacolões. Também aproveito para parabenizar a coordenação do curso de soldado, os oficiais e praças que estão a frente da formação dos novos policiais “, destacou o oficial.

Albernilde Ramos, diretor comandante da Escola Cívico-Militar Wilson Barbosa, destacou a satisfação da unidade em receber as doações. “É uma grata satisfação poder ter a Polícia Militar do Estado do Acre em mais uma ação na escola Cívico-Militar, na Cidade do Povo. E destacar a importância deste momento para nossos alunos, pais, principalmente depois de 02 anos de pandemia, essa crise que afetou todo mundo. Destaco assim o carinho que a Polícia Militar tem conosco”, disse o diretor.

O evento contou com a presença do coronel Emílio Virgilio, tenente-coronel Roberto Marques, major Eliana Maia, tenente Marcelo Araújo, tenente Francisco Sobralino, aspirante Anderson Bonfim e sargentos comandantes dos pelotões do CFSd 2021.

Galeria de Imagens: