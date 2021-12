Polícia Militar apreende mais de 80 kg de drogas em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma guarnição do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreendeu, na noite deste domingo, 19, na zona rural de Cruzeiro do Sul, cerca de 82 quilos de oxidado de cocaína. A apreensão foi resultado de uma abordagem a um veículo suspeito que furou um bloqueio policial nas proximidades do bairro Lagoinha, na zona rural do município.



Segundo os policiais, durante rondas rotineiras nos ramais da região, o condutor do veículo desobedeceu às ordens de parada para uma abordagem, furando o bloqueio e fugindo em alta velocidade. A guarnição seguiu o veículo, mas o motorista abandonou o carro e fugiu por uma área de mata. Dentro do veículo, foram encontrados quatro sacos contendo cerca de 82 quilos da droga, divididos e embalados no formato de “tijolos”.

A guarnição não localizou o criminoso, e as drogas e o veículo apreendidos foram entregues na delegacia local para as devidas investigações.