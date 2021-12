Polícia Militar apreende dois menores suspeitos de matar ciclista

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Militar, em um brilhante trabalho com a Força Tática e P2 agiram rápido e apreenderam dois menores, na cidade de Aracruz, nesta quinta-feira (23/12), suspeitos de terem assassinado Lucas Aires Affonso, 19 anos, em plena luz do dia, e em uma das avenidas mais movimentadas do Bairro Novo Horizonte, em Linhares.

Logo após as informações recebidas e levantamentos feitos pela Força Tática, juntamente com a P2 e militares de Linhares, dando conta de que alguns suspeitos do crime estariam escondidos em vários pontos da cidade de Aracruz, várias guarnições seguiram para os pontos informados e na localidade de Mar Azul, bairro Sauê, em Aracruz, os militares apreenderam dois menores, um deles confessou ter atirado, contra Lucas, que não resistiu e morreu.

Ainda durante a apreensão dos menores, foram apreendidos, um revólver calibre 32, uma submetralhadora 380,35 munições, também do calibre 380, três máscaras e roupas camufladas.

Durante a ação policial um terceiro elemento com mandado de prisão conseguiu fugir para uma mata.

O CRIME

No final da manhã desta segunda-feira (20/12), quando trafegava em uma bicicleta em um dos cruzamentos das Avenidas Presidente Café Filho, com Prefeito Manoel Salustiano de Souza, no Bairro Novo Horizonte (BNH), em Linhares, Lucas Aires Affonso, 19 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo, por um elemento, que também estava de bicicleta. A vítima cai e se levanta, mas logo em seguida vem outro elemento, em uma bicicleta e também faz vários disparos de arma de fogo contra o jovem, que tanta fugir, mas é perseguido pelo atirador.

Lucas foi socorrido, levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas devido a gravidade dos ferimentos foi transferido para o Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no início da manhã de terça-feira (21/12).

Material apreendido:

– 01 revólver calibre.32

– 01 submetralhadora 380

– 35 munições.380

– 03 máscaras

– roupas camufladas