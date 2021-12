Polícia Militar adia passagem de comando do 6º BPM de Cruzeiro do Sul para quarta-feira (15)

-------- Continua depois da Publicidade--------

Por meio de um comunicado, divulgado nesta quarta-feira (08), o Comando Geral da Polícia Militar do Acre informou a mudança na data da troca de comandante do 6⁰ Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), em Cruzeiro do Sul. A solenidade estava agendada para a próxima segunda-feira (13), mas foi adiada para quarta-feira (15).

A nota justifica que a data foi remarcada por conta da agenda do governador Gladson Cameli que participará da formatura e para dá posse ao novo comandante.

‘Comunicamos que a Solenidade de Passagem de Comando e em Comemoração ao 47⁰ Aniversário do 6⁰ Batalhão de Polícia Militar (6⁰ BPM/CPI), que aconteceria na próxima segunda-feira, 13 de dezembro, foi adiada para o dia 15 de dezembro, quarta-feira, às 9h, em razão de adequação com a agenda do governador Gladson Cameli’, diz a nota da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Estado do Acre.

Após quase quatro anos em missão no Vale do Juruá, o Coronel PM Evandro Bezerra deixará o Comando do 6⁰ BPM/CPI para assumir o Comando do Policiamento do Especializado (CPE) e o Comando do Policiamento do Interior (CPI), em Rio Branco. O Major PM Edvan da Silva Rogério será o próximo comandante do Batalhão de Cruzeiro do Sul.