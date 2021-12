-------- Continua depois da Publicidade--------

OPERAÇÃO PTOLOMEU

A Polícia Federal informa que na nota divulgada esta manhã (16/12) sobre a operação Ptolomeu as diligências foram realizadas em 3 e não em 4 estados e que em vez do uso do aparato de segurança pública para a prática de movimentações de erário, como foi divulgado anteriormente, eram, na verdade, utilizados _profissionais_ da área de segurança pública.

CS/SR/PF/AC

Foto: Assessoria PF