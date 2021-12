Polícia Federal apreende helicóptero lotado de cocaína após pouso forçado; vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Aeronave suspeita foi acompanhada pelo Águia, da PM, e pousou em um canavial localizado entre Assis e Paraguaçu Paulista (SP); piloto tentou fugir pela mata, mas cães farejadores o localizaram e ele foi preso.

Polícia Federal apreende helicóptero lotado de cocaína após pouso forçado entre Assis e Paraguaçu Paulista.

A Polícia Federal (PF) apreendeu na tarde desta quinta-feira (2) um helicóptero transportando cerca de 200 quilos de cocaína após um pouco forçado na área rural entre Assis e Paraguaçu Paulista (SP).

A ação, realizada pelas delegacias da PF de Marília e Presidente Prudente, com apoio da Polícia Militar, teve início há alguns dias após informações de que uma aeronave estaria fazendo diversos pousos e decolagens suspeitos em área de plantação de cana, na região de Assis.



Com apoio do helicóptero Águia, da PM, policiais conseguiram interceptar a aeronave, da marca Robinson, que pousou em uma área rural próxima à Rodovia José Bassil Dower (SP-421). A aeronave foi localizada ainda funcionando e com as portas abertas. (Veja no vídeo abaixo)

Dentro da aeronave, policiais encontraram a droga, que ainda será pesada. O piloto fugiu no momento da abordagem deixando para trás uma pistola calibre 9mm, municiada e carregada. O helicóptero estava com situação de voo regularizada, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



A PM fez buscas pela mata e, com ajuda de cães farejadores, o suspeito foi localizado. O homem inclusive precisou passar por atendimento médico porque foi mordido pelos cães.

A ocorrência, o piloto e os cerca de 250 tabletes de cocaína eforam levados para a Delegacia de Polícia Federal em Marília. O helicóptero permanece na área rural e ainda nesta sexta deve ser guinchado do local. A ocorrência está em andamento.



