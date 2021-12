Polícia Civil recupera mais de 200 peças de roupas furtadas de loja em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta terça-feira, 7, a Polícia Civil no município de Cruzeiro do Sul recuperou mais de 200 peças de roupas que havia sido furtadas de uma loja no último domingo, 05.

A investigação realizada pelo Núcleo Especializado de Investigações de Crimes Patrimoniais (NEPATRI) conseguiu localizar a mercadoria que foi escondida em uma residência localizada no bairro Lagoa.

De acordo com a investigação a mercadoria está avaliada em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

A Policia Civil segue com as investigações no sentido de identificar o autor do delito e responsabilizar o infrator.