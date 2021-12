Polícia Civil prende servidor público após agredir policial militar

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Civil prendeu em flagrante na manhã desta terça-feira, 28, o

Servidor Público Municipal, R. F. A. O, após conduzir sua motocicleta pela contra mão de direção, transitar por sobre a calçada. O servidor não aceitou ser autuado administrativamente e agrediu um Policial Militar dentro do Centro Integrado de Segurança Pública em Acrelândia.

Ele também ameaçou de quebrar a “cara” do Policial e ainda disse que o pegará na rua.

Logo após sua conduta subversiva e desproporcional, foi detido por Policiais Militares e Civis e autuado em flagrante delito pelos crimes previstos nos Art. 147, 329 e 331, todos do Código Penal, sendo que para os quais, o ordenamento prevê penas que superam 04 anos de prisão, o que levou a impossibilidade de arbitramento de fiança em sede policial, devendo o magistrado deliberar sobre a liberdade ou não do autuado.

De acordo com a autoridade policial, há em Acrelândia um grupo de pessoas que acham que a Lei não se aplica a elas, inclusive, violam-na e quando são confrontados, agridem aos agentes estatais no cumprimento do dever, e para a tristeza geral, algumas dessas pessoas, ostentam o Status de Servidor Público.

Ainda de acordo com a autoridade policial, “a Lei não se aplica a “A” ou “B”, mas ao alfabeto inteiro”.

Após a lavratura de auto de prisão em flagrante o preso foi colocado à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre