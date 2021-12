Polícia Civil prende monitorado por ameaça em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta sexta-feira (03/12), a Polícia Civil prendeu R.N.L, de 49 anos de idade, em cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de Ameaça.

O investigado possui mais de 20 processos de violência doméstica e, mesmo monitorado por tornozeleira eletrônica, constantemente ia à residência da vítima ameaçá-la com uma faca.

Após a autoridade policial da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) tomar conhecimento sobre tais delitos, foi representado pela prisão preventiva em desfavor do agressor, e a ordem judicial foi expedida pela Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco/AC.

O mandado de prisão foi cumprido no Bairro Cidade do Povo. O autor do delito foi conduzido à delegacia para ser interrogado e, em seguida, colocado à disposição da justiça.