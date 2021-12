Polícia Civil prende investigado por vários crimes de estupro em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Civil em C Cruzeiro do Sul, prendeu nas primeiras horas desta quarta-feira, 22, E.N.S. de 26 anos criminoso que em menos de um mês praticou, no mínimo, três roubos qualificados, além de estupro.

Uma das barreiras foi reunir as vítimas para que comunicassem formalmente os crimes, pois o malfeitor ameaçou mata-las caso procurassem a polícia e dizia que sabia onde moravam e que conhecia suas famílias.

E.N.S. assaltava *apenas mulheres motociclistas* e, inclusive em dois casos atacou *mãe e filha*, ordenava que ficassem nuas e as filmava com telefone celular, em seguida ameaçava divulgar as imagens na internet caso procurassem a polícia.

E.N.S. já possui indiciamento por roubo e também é suspeito de estuprar uma das vítimas.

Após a Polícia Civil reunir robustas provas houve a representação de prisão do criminoso à Justiça e consequente cumprimento do mandado de prisão no dia de hoje, 22/12/2021, no Bairro Vinte e Cinco de Agosto, Cruzeiro do Sul-AC.

Após a prisão, o investigado foi conduzido a delegacia para lavratura do auto de prisão e em seguida colocado à disposição da justiça.