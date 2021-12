Polícia Civil prende homem que aparece em vídeo fazendo apologia ao crime durante velório de comparsa em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta segunda-feira, 13, a Polícia Civil no município de Cruzeiro do Sul prendeu, em flagrante, G.S.B. de 30 anos, em uma residência no bairro Formoso. Ao se dar conta da presença da Policia Civil no local o homem tentou se evadir, mas foi surpreendido pelo cerco policial e capturado.

A Polícia Civil realizou buscas na residência e encontrou uma quantidade entorpecente. O investigado foi indiciado pelos crimes de apologia ao crime, trafico de drogas e por integrar organização criminosa.

O individuo foi identificado em vídeo fazendo apologia ao crime durante velório de seu comparsa que foi morto durante troca de tiros com militares durante assalto a um supermercado no município de Cruzeiro do Sul ocorrido na última sexta-feira, dia 10.

De acordo com o delegado Heverton Carvalho, a Policia Civil responderá de maneira firme toda e qualquer ação delituosa.

“A Polícia Civil assim como as demais forças de segurança do Estado estão prontas para qualquer tentativa de subversão a ordem pública. Não será admitido qualquer ação que venha colocar em risco a paz na sociedade”, destacou Heverton Carvalho.

O preso foi conduzido à delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado a disposição da justiça.

Galeria de Imagens: