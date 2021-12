Polícia Civil prende homem investigado por arremessar companheira de veículo em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Civil prendeu ao final da tarde desta quinta-feira (30), L.O.B, de 26 anos, suspeito de arremessar sua companheira de um carro em movimento.

Ele foi capturado no bairro Isaura Parente, em Rio Branco-AC.



Na ocasião do crime, ocorrido na madrugada do último domingo, dia 26, o investigado, após uma discussão com a vítima, teria a empurrado quando esta abriu a porta do veículo para descer, ainda com o carro em movimento.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher(Deam) onde a vítima foi acolhida de forma célere.

Diante da gravidade da situação, a delegada Carla Fabíola da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam) representou pela sua prisão preventiva, a qual foi deferida pelo juízo.

Ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e em seguida colocado à disposição da justiça.