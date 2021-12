Polícia Civil prende em Mâncio Lima traficante de drogas que estava foragido há quatro anos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 03, a Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu em Mâncio Lima um traficante de drogas que se encontrava foragido desde o ano 2017.

Trata-se do nacional das iniciais E.N.C., 23 anos. A prisão ocorreu no amanhecer do dia na comunidade Batoque, Zona Rural de Mâncio Lima.

O homem que já tem em seu desfavor outras anotações policiais, desta vez foi preso por força de um mandado de prisão, emitido pela Justiça do Acre por envolvimento no crime de tráfico de drogas, consoante art. 33 da Lei 11.343/2006, com pena de reclusão de 5 a 15 anos.

O delegado José Obetânio ressalta que nos últimos meses a população de Mâncio Lima tem experimentado tempos de paz e tranquilidade, e que os esforços da Polícia Civil é no sentido de fazer com que a paz social seja a regra no município.

“Já sabemos quem são as pessoas deste município que vivem às margens da sociedade com comportamentos desviantes. Aqueles que ainda não estão no sistema penitenciário, mas que são dedicados ao crime estão sendo monitorados pela Polícia, e a qualquer momento a fila poderá andar”, disse Obetânio.