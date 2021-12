Polícia Civil prende dois investigados por tortura em Xapuri

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na tarde da última quarta-feira, 15 de dezembro de 2021, a Polícia Civil em Xapuri cumpriu dois mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor de A.S.F e A.A.A, ambos de 19 anos, acusados de torturar um adolescente em Xapuri com uma ripa de madeira ao estilo palmatória.

A “disciplina”, termo dado ao castigo aplicado por faccionados a quem descumpre ordens da facção, teria sido aplicada no adolescente R.J.S.N de 14 anos de idade por ter cometido diversos furtos e roubos na área de atuação dos traficantes.

O adolescente vítima da tortura possui diversas passagens, com condenações por furtos, roubos e tráfico de droga e atualmente está apreendido em uma Unidade de Internação do Estado.

A prisão de um dos acusados ocorreu dia 14 de dezembro no Fórum, quando um dos acusados saia de uma audiência. A outra prisão aconteceu dia 15 de dezembro na casa do acusado no centro de Xapuri.

Em meados de outubro um vídeo circulou nas redes sociais em o adolescente bastante conhecido no meio policial era torturado por dois homens, um filmava e o outro batia.

O vídeo foi o ponto de partida para a identificação do local da filmagem, os nomes dos acusados, bem como das testemunhas.

Os presos foram encaminhados para o complexo penitenciário Francisco Oliveira Conde.