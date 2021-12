Policia Civil prende autor de dupla tentativa de feminicídio em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite da ultima terça-feira, 30/11, a Policia Civil do Acre prendeu E. da S. de S., 40 anos, por dupla tentativa de feminicidio praticado contra a sua ex-companheira e a sua sogra.

Sobre o fato, o autor e a vítima tinham se separado há 6 meses e, recentemente, ele tentou reatar o relacionamento. Com a negativa da vítima, ele passou a proferir ameaças, até que, no dia dos fatos, invadiu a sua residência e tentou matar a ex-esposa e a sogra com golpes de faca.

A ex-companheira teve um corte profundo no pescoço, com exposição da traqueia, e precisou ser levada imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, de onde foi levada para o Pronto Socorro, devido à gravidade da lesão.

Após a autoridade policial da DEAM tomar conhecimento do delito, representou-se pela prisão preventiva tão logo foram realizadas as diligências necessárias para subsidiar a decretação da medida e, após manifestação ministerial favorável ao pedido, cuja ordem judicial, o juízo da 2ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Rio Branco/AC expediu o mandado.

Após o recebimento do mandado de prisão foram efetivadas diligências pela equipe de investigação da DEAM para o seu cumprimento. O autor, ao perceber que a sua captura seria inevitável, se apresentou nesta delegacia, acompanhado de seu advogado, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão e o autor foi interrogado sobre os fatos e em seguida encaminhado à DEFLA para as formalidades de comunicação do cumprimento da ordem judicial.

Polícia Civil: sem recuar, sem cair, sem temer!