Polícia Civil prende assaltantes que torturaram e mantiveram casal de idosos em cárcere privado

Na madrugada desta segunda-feira, a Policia Civil no município de Feijó realizou missão na zona rural para localizar e prender M.S.G, de 30 anos de idade. M.S.G, em união de esforços com o menor J.R.A.L, de 17 anos, praticaram o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas.

O crime ocorreu no dia 06/12/2021, na zona rural do município, os infratores invadiram a casa de um casal de idosos, momento em que os amarraram pés, mãos. Depois de imobilizarem e agredirem fisicamente os idosos, os autores jogaram uma média de cinco litros de gasolina nos corpos das vítimas, causando inúmeras lesões.

Após o cometimento do crime, os autores se evadiram do local e tomaram rumo ignorado, tendo M.S.G se escondido para uma colocação dentro do Igarapé Macipira, a 33 Km da cidade de Feijó e o menor foi apreendido, na cidade, num posto de gasolina, na saída da cidade.

O crime chocou a comunidade local pelos meios empregados, como tortura com gasolina, tendo os bandidos aterrorizado as vítima com ameaças de atear fogo em corpos encharcados de gasolina. M.S.G já era foragido da justiça por outro crime de roubo.

“A cada dia renovamos o compromisso de bem servir à sociedade feijoense. Quero agradecer ao empenho da nossa Polícia Civil e o apoio da Polícia Militar para apreender o menor. Em tempo curto a Polícia Civil identificou, representou e efetivou as prisões dos envolvidos”, ressaltou Delegado Railson Ferreira.

Os investigados foram conduzidos a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.

Ascom/Polícia Civil do Acre